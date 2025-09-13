Heitinga: "Het belangrijkste is dat hij nu niet gaat verslappen"

Owen Wijndal maakt volledig deel uit van de eerste selectie van Ajax. Een jaar geleden behoorde de linksback nog tot de 'bannelingen' die niet meer welkom waren bij de hoofdmacht.

Het lukte Wijndal destijds niet om een nieuwe club te vinden, dus sloot hij alsnog aan bij de selectie van Francesco Farioli. Onder John Heitinga speelde Wijndal dit seizoen zelfs alles. “Hij doet het tot nu toe goed. Het belangrijkste is dat hij nu niet gaat verslappen", laat de oefenmeester weten op de persconferentie vrijdag. "Op die positie kunnen ook andere spelers spelen."

Heitinga is erg blij met de ontwikkeling van Wijndal, die dus behoorlijk op een dood spoor zat bij Ajax. “Hij zat, net als een aantal andere jongens, in de kleedkamer waar je liever niet wil zitten als je voor Ajax wil spelen. Hij heeft de kans gegrepen en is nu gewoon A-selectiespeler."