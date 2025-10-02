'Heitinga hoeft niet te vrezen voor plek': "Dat gaat niet gebeuren"

Bram van Polen ziet voorlopig geen aanleiding voor Ajax om trainer John Heitinga te ontslaan. De oud-voetballer spreekt bij ESPN zijn vertrouwen uit dat de club op korte termijn geen drastische maatregelen zal nemen.

"Stel zij gaan hem nu ontslaan, dan kunnen ze zichzelf ook wel ontslaan natuurlijk. Dat gaat niet gebeuren", aldus Van Polen. Volgens hem kan het voorkomen dat een technisch directeur een verkeerde keuze maakt bij het aanstellen van een trainer.

"Maar hij heeft hem toch ook deze selectie gegeven? Ze hebben van hem ook geëist dat hij weer Ajax-voetbal gaat spelen. Dat zit er totaal niet in momenteel", vervolgt Van Polen, die daarmee erkent dat de prestaties op het veld te wensen overlaten, maar dat Heitinga voorlopig nog veilig zit.