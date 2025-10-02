Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Heitinga hoeft niet te vrezen voor plek': "Dat gaat niet gebeuren"

Arthur
bron: ESPN
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Bram van Polen ziet voorlopig geen aanleiding voor Ajax om trainer John Heitinga te ontslaan. De oud-voetballer spreekt bij ESPN zijn vertrouwen uit dat de club op korte termijn geen drastische maatregelen zal nemen.

"Stel zij gaan hem nu ontslaan, dan kunnen ze zichzelf ook wel ontslaan natuurlijk. Dat gaat niet gebeuren", aldus Van Polen. Volgens hem kan het voorkomen dat een technisch directeur een verkeerde keuze maakt bij het aanstellen van een trainer.

"Maar hij heeft hem toch ook deze selectie gegeven? Ze hebben van hem ook geëist dat hij weer Ajax-voetbal gaat spelen. Dat zit er totaal niet in momenteel", vervolgt Van Polen, die daarmee erkent dat de prestaties op het veld te wensen overlaten, maar dat Heitinga voorlopig nog veilig zit.

Zet in op Ajax tegen Sparta Rotterdam!

Ajax speelt zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen Sparta. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen uiterst fel naar Ajacied: "Dit was niet de eerste keer!"

0
Mandy van den Berg en Leonne Stentler

Stentler kritisch: "Heitinga heeft een onmogelijke opdracht"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Anco Jansen als analist bij ESPN

Anco Jansen wijst twee Ajax-spelers aan: "Kan gewoon niet meer"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd