Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Heitinga hoopt op versterking: "Het is nu wel een mooi moment"

Tom
bron: Persconferentie
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

John Heitinga heeft na het duel tussen Sparta Rotterdam en Ajax (3-3) aangegeven graag een extra assistent te willen. Dat speelt volgens de trainer al langer.

"We gaan gewoon evalueren, ik samen met mijn staf", begint Heitinga op de persconferentie. "Dan gaan we het ook hebben over of er een nieuw staflid bij gaat komen. Het speelt al langer, dat ik heb aangegeven bij de directie dat het goed is dat er nog een extra staflid bij komt. Het is nu wel een mooi moment."

"Extra handen is denk ik goed", zegt Heitinga. "Ook om dingen die ik nu zelf veel doe weg te halen", legt de Ajax-coach uit. Bijvoorbeeld een afrondoefening. Dat zijn dingen die je ook aan anderen moet overlaten."

Gerelateerd:
Maurice Steijn

Maurice Steijn baalt: "Hebben ze in de wedstrijd laten komen"

0
Ajax supporters

AFCA Supportersclub duidelijk: "Er is nu actie vereist"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd