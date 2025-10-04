Heitinga hoopt op versterking: "Het is nu wel een mooi moment"

"We gaan gewoon evalueren, ik samen met mijn staf", begint Heitinga op de persconferentie. "Dan gaan we het ook hebben over of er een nieuw staflid bij gaat komen. Het speelt al langer, dat ik heb aangegeven bij de directie dat het goed is dat er nog een extra staflid bij komt. Het is nu wel een mooi moment."

"Extra handen is denk ik goed", zegt Heitinga. "Ook om dingen die ik nu zelf veel doe weg te halen", legt de Ajax-coach uit. Bijvoorbeeld een afrondoefening. Dat zijn dingen die je ook aan anderen moet overlaten."