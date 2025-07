Heitinga hoopt sterkhouders te behouden: "Heb tegen ze gezegd..."

Na het vertrek van aanvoerder Jordan Henderson blijft de grote vraag voor Ajax wat er gebeurt met andere sterkhouders als Jorrel Hato, Kenneth Taylor, Josip Sutalo en Brian Brobbey. Trainer John Heitinga sprak al met meerdere spelers in de hoop hen nog één seizoen in Amsterdam te houden.

"Ik heb tegen een aantal sterkhouders gezegd: we zijn samen ergens aan begonnen, ik hoop dat we dat nu kunnen afmaken", aldus Heitinga, geciteerd door het Algemeen Dagblad. Hij doelt onder anderen op Hato, die onder zijn leiding debuteerde in de hoofdmacht en met wie hij al actief was in de Europa League. "Ik hoop dat ze nog een jaartje in de Champions League willen spelen."

Ook met Kenneth Taylor is gesproken, al ging dat op afstand. "Niet persoonlijk, want hij zat op een cruiseboot", grapt Heitinga. "Maar ik heb na mijn aanstelling meteen een aantal jongens gebeld. Uiteindelijk wil ik werken met spelers die hier echt willen zijn. Als grootmachten bellen met de vraag of je bij hen wilt voetballen… dat kan ik niemand kwalijk nemen. Maar je moet wel écht bij Ajax willen horen."