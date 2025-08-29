AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Heitinga houdt rekening met vertrek: "Hoop echt dat hij blijft"

Max
bron: ESPN
John Heitinga in gesprek met ESPN
John Heitinga in gesprek met ESPN Foto: © Pro Shots

Kenneth Taylor en Brian Brobbey kunnen de laatste dagen van de transfermarkt nog vertrekken. John Heitinga houdt rekening met alle scenario's. 

Taylor wordt de laatste dagen weer veel gelinkt aan een transfer en staat open voor een vertrek. “Ik houd zeker nog rekening met het vertrek van onder meer Kenneth Taylor. Bij Brian Brobbey zou het ook nog kunnen zijn dat hij vertrekt, maar op dit moment zijn het nog Ajax-spelers", reageert Heitinga bij ESPN. "Maar ik houd er bij dit soort jongens zeker rekening mee. In de laatste dagen moet je overal rekening mee houden."

Heitinga heeft Taylor er komend seizoen graag bij. "Ik heb een aantal nummer achts, maar Kenneth heeft bewezen een van de sleutelspelers te zijn, dus ik hoop echt dat hij blijft", benadrukt de oefenmeester. "We hebben wel een aantal spelers die op zijn positie uit de voeten kunnen. Alex en ik hebben veel contact, maar alleen als het concreet is. Ik probeer zo min mogelijk onrust te stoken."

Zet in op Ajax tegen FC Volendam!

Ajax speelt zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Volendam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Kenneth Taylor en Wout Weghorst juichen

Selectie Oranje bekendgemaakt: Slechts één Ajacied geselecteerd

0
Valentijn Driessen

Driessen vol ongeloof over Ajax-transfers: "Zakt door het ijs"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga Brian Brobbey
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Noa Vahle

Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."

0
Carlos Forbs namens Club Brugge

Forbs maakt indruk met Club Brugge: "Ongrijpbare flankaanvallers"

0
Noa Vahle

Noa Vahle heeft zwak voor Ajax-aanvaller: "Ik hou van die types"

0
Kristian Hlynsson

"Kristian Hlynsson was dan vijftien miljoen euro waard geweest"

0
Wout Weghorst treurt

"Acht Ajax-spelers werden compleet ongemakkelijk van Weghorst"

0
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Rob Jansen

Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd