Heitinga houdt rekening met vertrek: "Hoop echt dat hij blijft"

Taylor wordt de laatste dagen weer veel gelinkt aan een transfer en staat open voor een vertrek. “Ik houd zeker nog rekening met het vertrek van onder meer Kenneth Taylor. Bij Brian Brobbey zou het ook nog kunnen zijn dat hij vertrekt, maar op dit moment zijn het nog Ajax-spelers", reageert Heitinga bij ESPN. "Maar ik houd er bij dit soort jongens zeker rekening mee. In de laatste dagen moet je overal rekening mee houden."

Heitinga heeft Taylor er komend seizoen graag bij. "Ik heb een aantal nummer achts, maar Kenneth heeft bewezen een van de sleutelspelers te zijn, dus ik hoop echt dat hij blijft", benadrukt de oefenmeester. "We hebben wel een aantal spelers die op zijn positie uit de voeten kunnen. Alex en ik hebben veel contact, maar alleen als het concreet is. Ik probeer zo min mogelijk onrust te stoken."