'Heitinga in benarde positie': "Hij kan het ook niet goed doen"

Voorafgaand aan de wedstrijd sprak Ajax-trainer John Heitinga over een reconstructie van ESPN over de problemen binnen de club. Hij liet weten niet blij te zijn met dit soort artikelen, omdat er volgens hem veel onwaarheden in staan. Volgens Heitinga leidt dat tot onnodige gesprekken binnen Ajax.

Marco Timmer van Voetbal International vindt dat Heitinga het in deze situatie nooit goed kan doen. "Heitinga kan het ook niet goed doen (reageren op de reconstructie van ESPN, red.). Als hij dat niet zegt, zegt iedereen: waarom reageert hij niet op dat verhaal? Nu zegt hij wel wat, is het ook weer niet goed."

Freek Jansen sluit zich daarbij aan. "Onderaan de streep, wel of geen ESPN-artikel, is het gewoon één grote chaos bij Ajax." Jansen benadrukt dat ESPN volgens hem de mist in is gegaan door geen wederhoor te vragen bij de persafdeling van Ajax of Danny Blind, die in het artikel vaak werd genoemd en daarom zelf uitleg gaf aan het Algemeen Dagblad en De Telegraaf.

Volgens Jansen is de reactie van Blind waardevoller dan het ESPN-artikel. "Dat gaf het ware verhaal weer. Nu heb je iemand van binnen Ajax die aangeeft dat ze het totaal niet eens waren. Afgelopen zomer waren we het qua trainer, qua spelers, qua communicatie, qua koers en qua technische staf niet met elkaar eens", somt hij op.

Blind heeft volgens Jansen op een juiste manier gereageerd op de geruchten over zijn persoon. "Het laat precies zien wat voor een chaos het is bij Ajax. Wat Danny Blind ook goed zegt in dat artikel, hij zit in de RvC, is dat hij puur controlerend is. Jullie kiezen voor John Heitinga, wij stellen vragen over die aanstelling. Als je voor hem kiest, denk dan goed na over de staf erbij. Het plaatje dat werd geschetst dat Ajax met heel veel mensen over beslissingen gaat, is onzin. Heitinga zei gisteren nog: ik spreek Blind bijna nooit."