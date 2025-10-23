Van Start tot Ster
Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Heitinga in bescherming genomen: "Valt hem weinig te verwijten"

Tom
bron: Het Parool
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

John Heitinga wordt gesteund door Arnold Mühren in zijn column in het Parool. De oud-Ajacied zag een duidelijker plan tegen Chelsea dan tegen Olympique Marseille.

"Er valt Heitinga na deze nederlaag weinig te verwijten. Met elf man was het al een probleem, maar met tien helemaal. Wat moet je dan doen tegen Chelsea?", schrijft hij. "Ik had wel het idee dat het anders was dan tegen Marseille, Heitinga had in ieder geval een plan en dat moet hij doorzetten", aldus de analist die ziet dat de ploeg moet gaan werken naar stabiliteit. "Ajax is gebaat bij een vast elftal, die vastigheid is het grootste wat nu mist. Farioli speelde geen aantrekkelijk voetbal, maar hij haalde wel de punten binnen met een verdedigend systeem."

Mühren vindt dat een ontslag voor Heitinga nog te vroeg komt, maar dat de hoofdtrainer het wel snel naar zijn hand moet zetten. "Ik ben niet iemand die zegt: iedereen moet maar opstappen. Maar we zijn nu zo’n tien wedstrijden verder en als je geen punten haalt, dan ben je op een gegeven moment aan de beurt."

Gerelateerd:
Remko Pasveer

Remko Pasveer bijt van zich af: "Dat bespreek ik niet met jou"

0
Willie Overtoom

Overtoom kijkt naar Ajax: "Het gaat soms echt nergens meer over"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga Ajax historie & oud-spelers Arnold Mühren
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga tijdens het uitduel van Ajax bij Chelsea

'Heitinga krijgt advies': "Dan komen spelers meer in hun kracht"

0
Kenneth Taylor pakt rood tegen Chelsea

Taylor krijgt steun na rood: "Dan ben je tegenwoordig de pineut"

0
Kik Pierie namens Excelsior

Pierie kreeg negatieve reacties vanwege stoppen: "Begrijp ik ook"

0
Wouter Goes en Wout Weghorst

Weghorst krijgt bijval: "Daarom komt Goes er elke keer mee weg"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst ontsnapt: "In Enschede had hij rood gekregen"

0
John Heitinga

'Heitinga negeerde zaakwaarnemer': "Ik adviseerde hem anders"

0
Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajacied: "Alsof z'n huis gebombardeerd is"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd