Heitinga in bescherming genomen: "Valt hem weinig te verwijten"

"Er valt Heitinga na deze nederlaag weinig te verwijten. Met elf man was het al een probleem, maar met tien helemaal. Wat moet je dan doen tegen Chelsea?", schrijft hij. "Ik had wel het idee dat het anders was dan tegen Marseille, Heitinga had in ieder geval een plan en dat moet hij doorzetten", aldus de analist die ziet dat de ploeg moet gaan werken naar stabiliteit. "Ajax is gebaat bij een vast elftal, die vastigheid is het grootste wat nu mist. Farioli speelde geen aantrekkelijk voetbal, maar hij haalde wel de punten binnen met een verdedigend systeem."

Mühren vindt dat een ontslag voor Heitinga nog te vroeg komt, maar dat de hoofdtrainer het wel snel naar zijn hand moet zetten. "Ik ben niet iemand die zegt: iedereen moet maar opstappen. Maar we zijn nu zo’n tien wedstrijden verder en als je geen punten haalt, dan ben je op een gegeven moment aan de beurt."