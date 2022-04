Geschreven door Idse Geurts 13 apr 2022 om 10:04

Jong-Ajax trainer John Heitinga wordt wellicht op korte termijn hoofdtrainer in de Eredivisie. Naar verluidt heeft Go Ahead Eagles interesse in de diensten van Heitinga. Dit meldt De Stentor. De huidige trainer van Go Ahead, Kees van Wonderen, vertrekt na dit seizoen naar sc Heerenveen. Hierdoor komt de positie als coach van Go Ahead dus vrij. Het bestuur van de Deventenaren ziet in Heitinga een geschikte kandidaat.

Toch is Go Ahead Eagles niet de enige club waarmee Heitinga in verband wordt gebracht. Aangezien Erik ten Hag vermoedelijk vertrekt bij Ajax, moeten de Amsterdammers ook op zoek naar een nieuwe coach. Naar verluidt zou het Ajax-bestuur overwegen om Heitinga promotie te geven en hem aan het roer van het eerste elftal zetten. Niet iedereen lijkt dit echter een goede keuze te vinden. Zo stelt Simon Cziommer in Voetbalpraat dat Heitinga de nodige ervaring mist. “Ik zou het helemaal niet gek vinden als hij eerst een tussenstap neemt”, laat Cziommer weten. “Ik vind het allemaal wel heel vroeg. Natuurlijk is het een jonge jongen met al wat ervaring bij Jong Ajax, maar het is wel heel vroeg om direct leiding te geven aan het grote Ajax”, besluit de oud-voetballer.

De stap naar het eerste van Ajax zou inderdaad ook vroeg komen voor Heitinga. De oud-verdediger is immers pas sinds dit seizoen trainer van Jong Ajax. Desalniettemin laat Heitinga zien dat hij over talent als trainer bezit. Op dit moment staat Heitinga met Jong Ajax zevende in de Keuken Kampioen Divisie.