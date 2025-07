Heitinga is ambitieus: "Ik wil komend seizoen kampioen worden"

"Ik wil komend seizoen kampioen worden met Ajax", vertelt Heitinga namelijk op de eerste persconferentie sinds zijn terugkeer bij de club. "Maar willen is iets anders dan moeten. De doelstelling is ons weer te plaatsen voor de Champions League."

Ajax is komend seizoen ook actief in het miljardenbal. "Daar kijk ik enorm naar uit", zei Heitinga, die Europees geen harde doelstelling heeft. "Het doel is vermakelijk voetbal spelen. We willen in een aantal Champions League-wedstrijden laten zien wie wij als Ajax zijn. En zo hoog mogelijk eindigen in de competitiefase."

"Het liefst komen we ook een ronde verder. Maar laten we eerst de loting afwachten. Als we Manchester City, FC Barcelona en Paris Saint-Germain loten, dan heeft dat wel invloed", zo sluit hij af.