2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
"Heitinga is een dead man walking... Dit komt niet meer goed"

Rik Engelbertink
bron: De Oranjezomer
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Hugo Borst verwacht niet dat Ajax dit seizoen veel indruk gaat maken. De toekomst van John Heitinga lijkt hem ook nu al onzeker, Borst verwacht dan ook niet dat Heitinga tot het einde van het seizoen in Amsterdam aan het roer zal staan. 

"Heitinga lijkt mij een dead man walking", begint Borst bij de Oranjezomer. Dat Heitinga aan kan blijven en het tij kan keren, lijkt hem niet.  "In mijn ervaring, een jaar of veertig voetbaljournalistiek, komt dit niet meer goed."

Vitezslav Jaros, Joeri Heerkens, Ko Itakura, Oscar Gloukh en Raúl Moro zijn nieuwe aankopen in Amsterdam, maar deze namen zeggen Borst weinig. Met Jorrel Hato ging een heel belangrijke basisklant juist weg. "Dat is heel vervelend om te zeggen, want de competitie is net begonnen", .

"Alleen Ajax heeft geen goed materiaal, zeker als je het afzet tegen PSV, en Johnny is gewoon geen ervaren trainer", vindt Borst. Ajax gaat simpelweg geen hoge ogen gooien: "Het ziet er somber uit voor Ajax."

