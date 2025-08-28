Heitinga is opgelucht nu Ajax twee 'next level'-ploegen ontloopt

Ajax-trainer John Heitinga heeft zijn eerste reactie gegeven op de loting voor de hoofdfase van de Champions League. De coach weet dat het een pittige opgave wordt, maar is blij dat zijn ploeg twee tegenstanders uit pot 1 wist te ontlopen.

"Zware loting. Het liefst wilde ik geen PSG of Barcelona, dat is next level voor mij. Maar in pot 1 zitten alleen maar zware tegenstanders. Internazionale en Chelsea zijn sterk, Chelsea ken ik uit de Premier League. Leuk om tegen Jorrel Hato te spelen, en Internazionale is leuk voor Davy Klaassen, die daar een jaar gespeeld heeft. Het is een mooie loting", aldus Heitinga bij Ziggo Sport.

Opvallend detail: voor het tweede jaar op rij reist Ajax af naar Qarabag, een trip die veel reistijd vergt. De overige bestemmingen, Chelsea, Villarreal en Olympique Marseille, zijn logistiek een stuk eenvoudiger. Heitinga: "Je gaat natuurlijk naar het programma kijken, je hebt één verre uitwedstrijd, de rest is goed te doen. Thuis moeten we de punten pakken, als je in die tussenronde wil komen."

Tot slot sprak de coach nog een persoonlijke voorkeur uit over de volgorde van de wedstrijden: "Bij een paar ploegen zou het mooi zijn als ze zich al geplaatst hebben als wij ze treffen."