"Heitinga is volgens mij best tevreden over hoe hij dat invult"

De vijfde speelronde van de Eredivisie staat voor de deur en dat betekent ook een nieuwe ronde van de ESPN Fantasy League. Een aantal Ajacieden hebben de afgelopen speelrondes al veel punten gepakt.

In Youri Baas hebben Anco Jansen en Bram van Polen echter niet heel veel vertrouwen. “Ik heb bij hem niet het gevoel dat hij heel veel assists gaat geven, of bij standaardsituaties gaat scoren”, zegt Jansen. Van Polen vult aan: “Volgens mij is Heitinga best wel tevreden over hoe Wijndal dat invult.”

Op het middenveld pakte Steven Berghuis ook veel punten. Van Polen en Jansen twijfelen echter aan hem: “Er zijn zoveel spelers die op die posities kunnen voetballen. Ik blijf dat een erg groot risico vinden, ik durf het niet aan”, zegt Van Polen. Jansen benadrukt het belang van speelminuten: “In dit spel is het belangrijk dat je spelers hebt die waar mogelijk 34 wedstrijden spelen.”