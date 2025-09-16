Het laatste Ajax Nieuws
Heitinga kiest vervanger Berghuis tegen Inter: "Een van die twee"
Steven Berghuis tijdens FC Volendam - Ajax Foto: © BSR Agency
Steven Berghuis zit niet bij de selectie van Ajax voor het duel met Internazionale. John Heitinga moet daarom gaan puzzelen binnen zijn opstelling.
"Hij is niet fit genoeg om te spelen, dus hij zit niet bij de selectie. Ik had Berghuis het er het liefst wel bij gehad, maar hij gaat dit duel niet redden, zegt Heitinga op de persconferentie. Heeft hij last van zijn rug? "Hij heeft last van spierklachten".
Raul Móro en Oliver Edvardsen zijn de logische vervangers. Wie gaat het worden? "Een van die twee", laat Heitinga het in het midden.
