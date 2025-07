Heitinga koester geen wrok richting Ajax: "Blijft mijn club"

"Het heeft geen zin om terug te kijken", zei Heitinga. "Dat kost alleen maar negatieve energie." In 2023 werd Heitinga na het ontslag van Alfred Schreuder tijdelijk aangesteld als interim-trainer, terwijl hij eigenlijk assistent zou worden. Toen Sven Mislintat in de zomer aantrad als technisch directeur, verdween Heitinga geruisloos via de achterdeur.

Hij koos er bewust voor om nooit publiekelijk te reageren. "Ajax blijft mijn club, ik vond het niet chique om een reactie te geven", benadrukte hij.

In de twee tussenliggende jaren werkte Heitinga in de Premier League als assistent-trainer bij West Ham United en later bij Liverpool onder Arne Slot. "Ik heb kunnen werken met twee waanzinnig goede trainers. Het was een geweldige leeromgeving. Ik ben wel completer geworden", aldus Heitinga. "Het was een bewuste keuze om die stap richting Engeland te maken en die is goed uitgepakt."

Heitinga kijkt nu vooruit. "Op zo’n moment moet je geen medelijden met jezelf hebben, de teleurstelling verwerken en doorgaan. Ik wil verder."