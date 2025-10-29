Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
'Heitinga kon vertrekken naar ander land': "Club in Scandinavië"

Arthur
bron: VoetbalPrimeur
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

"John Heitinga bij Ajax heb ik geadviseerd het niet te doen. Maar dat kan ook helemaal weer goedkomen, uiteindelijk bepaalt de trainer of speler zelf wat hij doet met zijn leven. Je kunt adviseren, maar dat is ook het advies van die dag. Dat kan twee weken later ook herroepen worden. Een teken van wijsheid is dat terugkomen op een mening. Een teken van stupiditeit is: 'dat vind ik nou eenmaal'. Dat is zo'n domme zin. 'Dat is mijn mening' is nog dommer. Die mening is onderhevig aan verandering in de samenleving. Dat soort types word ik heel nerveus van. En dat geldt ook voor advisering. Als je iemand adviseert gaat je mening veranderen door wat er gebeurt en daar speel je op in. Een maand later ligt er misschien een heel andere situatie.

Vanaf liverpool had ik mijn twijfels bij heitinga of het ajax moest worden. ik had hem liever laten verlengen bij liverpool, maar we vonden beiden ook wel dat hij verder moest omdat hij klaar was voor een baan als hoofdtrainer. ik had hem liever in een ander land gezien. Nederland had ik nog even ter zijde gelaten vanwege de gevoeligheden, maar John wilde dolgraag terug. Zijn hart ligt bij die club en het gaat moeilijk, maar dat wil niet zeggen dat het over een maand goed gaat. Engeland of Duitsland ik eigenlijk voor hem gewild. er waren twee serieuze opties. Eentje in Scandinavië en in engeland meerdere serieuze opties."

John Heitinga
