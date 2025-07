Heitinga kondigt transfer aan: "Ga ervan uit hij deze kant op komt"

John Heitinga voorspelt dat Ajax over een niet aanzienlijke tijd een nieuwe speler kan presenteren. De trainer is uiteraard niet verantwoordelijk voor de transfers van de Amsterdammers, maar werkt wel nauw samen met Alex Kroes.

"Dat doen we echt samen. Met directie, maar ook met Marcel Keizer, we zijn continu met elkaar in gesprek: hoe gaan we die puzzel compleet maken? En ervoor zorgen dat we op alle posities verschilmakers hebben staan?", zegt Heitinga bij Voetbal International.

"Ik denk dat iedereen het wel mee heeft gekregen, op de buitenpositie willen we een verschilmaker hebben", is de trainer eerlijk. "Ik ga ervan uit dat die volgende week deze kant op komt. En de nieuwe keeper hebben we voor een jaar gehuurd. Zo zijn we bezig."

"We weten allemaal hoe het gaat: er zullen spelers komen en gaan. We weten ook dat er aan een aantal spelers wordt getrokken. Dus we zijn ook al bezig met spelers die interessant zouden zijn op die plekken. Daar zijn we echt elke dag met elkaar over in gesprek", besluit hij.