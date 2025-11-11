KieftJansenEgmondGijp
Rob Jansen: "Hij is een van de grootste gezwellen binnen Ajax"
'Heitinga koos last minute pas voor aparte wijziging in elftal'

Arthur
bron: Voetbal International
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

John Heitinga koos pas op het laatste moment voor Youri Regeer als hangende rechtsbuiten in de Champions League-wedstrijd tegen Galatasaray. Voetbal International noemt dit illustratief voor de situatie bij Ajax onder de inmiddels ontslagen trainer.

Volgens VI ontbrak het onder Heitinga aan een stevig fundament en liet het veldspel geen vooruitgang zien. De training van maandag, twee dagen voor de wedstrijd tegen Galatasaray, zou dit volgens het weekblad duidelijk maken.

"Heitinga wil zijn ploeg aan het voetballen helpen door een vierde middenvelder op te stellen en heeft bedacht om dat met Oscar Gloukh vanaf de rechtsbuitenpositie te doen", schrijft VI. "Op die manier zou Ajax zijn meest creatieve speler tot vrije man kunnen maken. Zo traint het elftal, met Rayane Bounida eventueel nog als alternatief op die positie, al ligt de focus maandag tactisch met name op het verdedigen."

Een dag later wijzigde Heitinga echter zijn beslissing. "Op de laatste training, een dag voor de wedstrijd, krijgt niet Gloukh, maar Youri Regeer de rol van hangende rechtsbuiten. Regeer, die eindelijk een einde leek te maken aan de duiventil op de nummer 6-positie, moet zich dus nu weer instellen op een totaal ander takenpakket. Heitinga heeft bovendien nog maar één sessie om dat op het trainingsveld uit te werken." VI spreekt van een "ietwat chaotische voorbereiding" en merkt op dat de vele wijzigingen weinig houvast bieden. "Het gebrek aan vertrouwen en vorm straalt praktisch van alle spelers af."

Uiteindelijk verloor Ajax met 0-3 en achteraf "komt het stoom uit de oren bij Davy Klaassen". "De selectie heeft zijn mankementen, is duidelijk niet in balans en mist kwaliteit op sleutelposities. Maar met zo'n warrige voorbereiding ziet elk team er slecht uit, en dat is ook zeker niet de eerste keer dit seizoen. De ervaren middenvelder doet erg zijn best om zijn trainer niet persoonlijk af te vallen, maar trekt achteraf wel duidelijk aan de bel."

De nederlaag tegen de Turkse kampioen was uiteindelijk de druppel voor de Ajax-leiding. Heitinga werd aan de kant gezet, waarna Fred Grim het tegen FC Utrecht van hem overnam.

John Heitinga
