Ajax historie & oud-spelers

Heitinga kreeg advies van oud-Ajacied: "John doet zijn eigen ding"

Max
bron: Ziggo Sport
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

John Heitinga heeft eerder dit seizoen regelmatig gebeld met Henk ten Cate. Heitinga vroeg om advies van de ervaren oefenmeester. 

Heitinga keerde afgelopen zomer terug als trainer van Ajax, maar dat werd geen succes. De oefenmeester sparde regelmatig met Ten Cate. "Ik heb echt wel contact met Johnny gehad", vertelt hij in Rondo van Ziggo Sport. "Alleen John doet zijn eigen ding. Hij heeft me wel dingen voorgehouden. Dan zei ik: Goh, misschien kun je het beter zo of zo aanvliegen. Ik heb hem ook gewaarschuwd voor een aantal dingen."

Ten Cate wist niet dat Heitinga in de zomer terug zou keren bij Ajax, maar voorzag hem daarna wel van advies. "Ik had heel goed contact met hem. Hij belde me op en vroeg: Wat denk jij ervan of hoe zou je dit doen? Gewoon dingen die voor hem nieuw waren als trainer", besluit de bondscoach van Suriname. 

