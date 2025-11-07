'Heitinga kreeg vlak voor ontslag nieuws over blessure Ajacied'

Ajax moet het zondag in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht doen zonder Owen Wijndal, zo meldt het Algemeen Dagblad. De linksback kampt opnieuw met spierklachten. Vlak voordat John Heitinga te horen kreeg dat hij moest vertrekken als trainer van de Amsterdammers, kreeg hij het blessurenieuws te horen.

Wijndal begon donderdag nog in de basis tijdens het Champions League-duel met Galatasaray (0-3), maar bleef na rust achter in de kleedkamer. Gerald Alders verving hem in de tweede helft. Een dag later werd Heitinga, destijds nog hoofdtrainer, op de hoogte gebracht van de blessure. "De hoofdtrainer ontving net een belletje van de clubarts dat Owen Wijndal vanwege spierklachten niet beschikbaar was voor het zware uitduel", aldus het AD.

Hoe ernstig de kwetsuur precies is en hoe lang Wijndal moet herstellen, is nog niet duidelijk. De 25-jarige verdediger was pas net terug van een eerdere spierblessure die hem tussen 30 september en 25 oktober aan de kant hield. In Utrecht zal interim-trainer Fred Grim de honneurs waarnemen. Hij zal een vervanger moeten aanwijzen voor Wijndal op de linkerflank, terwijl Ajax op zoek blijft naar een definitieve opvolger voor Heitinga.