Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

'Heitinga kreeg vlak voor ontslag nieuws over blessure Ajacied'

Amber
bron: Algemeen Dagblad
Owen Wijndal in gesprek met John Heitinga
Owen Wijndal in gesprek met John Heitinga Foto: © Pro Shots

Ajax moet het zondag in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht doen zonder Owen Wijndal, zo meldt het Algemeen Dagblad. De linksback kampt opnieuw met spierklachten. Vlak voordat John Heitinga te horen kreeg dat hij moest vertrekken als trainer van de Amsterdammers, kreeg hij het blessurenieuws te horen.

Wijndal begon donderdag nog in de basis tijdens het Champions League-duel met Galatasaray (0-3), maar bleef na rust achter in de kleedkamer. Gerald Alders verving hem in de tweede helft. Een dag later werd Heitinga, destijds nog hoofdtrainer, op de hoogte gebracht van de blessure. "De hoofdtrainer ontving net een belletje van de clubarts dat Owen Wijndal vanwege spierklachten niet beschikbaar was voor het zware uitduel", aldus het AD.

Hoe ernstig de kwetsuur precies is en hoe lang Wijndal moet herstellen, is nog niet duidelijk. De 25-jarige verdediger was pas net terug van een eerdere spierblessure die hem tussen 30 september en 25 oktober aan de kant hield. In Utrecht zal interim-trainer Fred Grim de honneurs waarnemen. Hij zal een vervanger moeten aanwijzen voor Wijndal op de linkerflank, terwijl Ajax op zoek blijft naar een definitieve opvolger voor Heitinga.

Zet in op Ajax tegen FC Utrecht!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ronald Koeman

Bondscoach Koeman roept één Ajax-speler op voor Oranje-interlands

0
Remko Pasveer

'Ervaren en coachende' Pasveer krijgt kritiek: "Met gegrabbel"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga Owen Wijndal
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Ajacieden balen, links Remko Pasveer

Pasveer en Heitinga gesteund: "Ik begrijp die wissel wel, hoor"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd