Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Heitinga krijgt kritiek bij Ajax: "Heeft hij geslachtsdeel laten zien?"

Arthur
bron: Algemeen Dagblad
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Ajax is ongeslagen in de competitie, maar achter de schermen broeit het bij de club. Trainer John Heitinga ligt onder vuur, en Hugo Borst gaat in zijn column in het Algemeen Dagblad dieper in op de problemen bij de Amsterdamse club.

Borst schrijft: "Stel, we leggen de kale cijfers van het Ajax van John Heitinga voor aan iemand die Ajax en Heitinga totaal niet kennen. Een statisticus uit Japan, ik noem maar een dwarsstraat. ‘Zijn goed bezig in Amsterdam,’ zou de beste man na een snelle studie zeggen. ‘Ik zie dat Ajax in de eredivisie ongeslagen is.’"

"Ik zou ’m vertellen dat de trainer er desondanks slecht voor staat. De statisticus uit Japan: ‘Hoezo? Ongeslagen. Dat lukte Ajax de laatste twaalf jaar slechts één keer! Heeft hij iets vreselijks gedaan? Zijn geslachtsdeel rondgestuurd?’ Nee, het is veel erger, meld ik. Nee, het is veel erger, meld ik. De trainer Heitinga heeft het niet", vervolgt Borst.

‘Wat niet?’ Geen visie. Geen verhaal. Hij maakt geen indruk. Niet op zijn voetballers. Niet op de supporters die best veel van deze clubman houden. Niet op journalisten. Op niemand eigenlijk."

Chris Woerts

Woerts over Ajax: "Er komt een nieuwe commissaris voetbalzaken"

Nicky van der Gijp (links) en René van der Gijp tijdens een interview met VI

Van der Gijp wil ontslag Heitinga: "Het is geen goede trainer"

John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

