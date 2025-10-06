Heitinga krijgt kritiek bij Ajax: "Heeft hij geslachtsdeel laten zien?"

Ajax is ongeslagen in de competitie, maar achter de schermen broeit het bij de club. Trainer John Heitinga ligt onder vuur, en Hugo Borst gaat in zijn column in het Algemeen Dagblad dieper in op de problemen bij de Amsterdamse club.

Borst schrijft: "Stel, we leggen de kale cijfers van het Ajax van John Heitinga voor aan iemand die Ajax en Heitinga totaal niet kennen. Een statisticus uit Japan, ik noem maar een dwarsstraat. ‘Zijn goed bezig in Amsterdam,’ zou de beste man na een snelle studie zeggen. ‘Ik zie dat Ajax in de eredivisie ongeslagen is.’"

"Ik zou ’m vertellen dat de trainer er desondanks slecht voor staat. De statisticus uit Japan: ‘Hoezo? Ongeslagen. Dat lukte Ajax de laatste twaalf jaar slechts één keer! Heeft hij iets vreselijks gedaan? Zijn geslachtsdeel rondgestuurd?’ Nee, het is veel erger, meld ik. Nee, het is veel erger, meld ik. De trainer Heitinga heeft het niet", vervolgt Borst.

‘Wat niet?’ Geen visie. Geen verhaal. Hij maakt geen indruk. Niet op zijn voetballers. Niet op de supporters die best veel van deze clubman houden. Niet op journalisten. Op niemand eigenlijk."