Heitinga krijgt advies bij Ajax: "Hij is op De Toekomst geweest"

John Heitinga heeft het tijdens de voorbereiding uitstekend naar zijn zin bij Ajax . De oefenmeester, die bij de club uit Amsterdam de opvolger is van Francesco Farioli, is echter wel blij als de transferperiode achter de rug is.

"Op dit moment is het echt wel puzzelen hoe de selectie eruit komt te zien", legt hij uit op de website van zijn werkgever. "Er zullen nog zeker spelers komen en nog zeker spelers ook gaan. Gezamenlijk zijn we op zoek naar wat het beste is voor de club en hoe wij denken dat we het seizoen zo sterk mogelijk kunnen starten", aldus Heitinga, die nog geen doelstelling durft uit te spreken.

"Dat is moeilijk te zeggen, want de transferwindow is nog open", constateert hij. "We zijn in ieder geval ready voor de start van de competitie. Maar we weten allemaal dat het nog een heel onrustige periode kan zijn. Dat is iets waarmee we rekening moeten houden en dat doe ik zelf als trainer zeker. Je bent altijd weer blij als het straks 1 september is. Dan weet je waar je aan toe bent", beseft Heitinga.

"Vanuit de club is er uitgesproken dat we mee moeten doen om het kampioenschap", verklapt hij. "Maar ik heb het al vaker gezegd: 'er is een verschil tussen willen en moeten'. Zelf wil ik natuurlijk wel kampioen worden. Dan praat ik niet alleen voor mezelf, maar ook namens de selectie", benadrukt Heitinga, die ook gretig gebruik maakt van de mogelijkheid om te sparren met voormalig Ajax-trainer Louis van Gaal.

"Als je kijkt naar de geschiedenis van de club, dan heeft hij daar een heel grote bijdrage aan geleverd", weet hij. "Het zou stom zijn als ik geen gebruik zou maken van zijn kennis en ideeën, of niet met hem zou klankborden. Ik heb een aantal telefonische gesprekken met hem gehad en hij is op de Toekomst geweest", vervolgt Heitinga, die afsluit met een grote glimlach. "Hij is wat dat betreft altijd wel heel erg duidelijk. Je krijgt altijd een eerlijke mening van hem."