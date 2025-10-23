'Heitinga krijgt advies': "Dan komen spelers meer in hun kracht"

Marciano Vink is van mening dat Ajax baat zou hebben bij een iets defensievere aanpak van John Heitinga. Dat zegt hij bij Voetbalpraat op ESPN. Volgens hem lieten de Amsterdammers in het eerste kwartier tegen Chelsea zien dat ze op die manier stabieler kunnen spelen. De vraag is nu hoe Ajax dit in de Eredivisie gaat toepassen, met het oog op het duel met FC Twente zondag.

"Ik vond dat Ajax best gedisciplineerd begon", stelt de voormalig Ajax- en Oranje-speler. "Ik blijf van mening dat je buitenspelers nog meer kunnen helpen. Als Moro en Godts iets meer inzakken of communiceren met de back, dan kun je nog heel veel oplossen. Nu zag ik toch dat Moro keek hoe in dit geval Rosa het moest oplossen."

"Bij Godts vond ik het nog net even iets extremer", vervolgt Vink. "Hij moet er constant aan herinnerd blijven dat wanneer je laag in een 4-4-2-blok verdedigt, je wel aan de buitenkant terug in positie moet komen. Je moet niet gokken op: stel dat wij de bal veroveren, dan ben ik in ieder geval in die ruimte vrij."

"Dat gokken kun je doen als je zeker weet dat je de bal gaat veroveren. Dan kun je die sprint trekken, maar je moet niet al gaan staan en wachten. Al is de bal aan de andere kant, dan moet je zorgen dat je gestaffeld, in een schuine lijn, rugdekking kunt geven of kunt helpen. Het ging in het eerste kwartier redelijk. Al veel beter dan in de wedstrijden die ik heb gezien dit seizoen. Alleen dan komt zo’n rode kaart en valt alles een beetje in duigen."

Vink vindt de wedstrijd tegen Chelsea dan ook lastig om volledig positief te beoordelen. "Je kunt niet zo heel veel uit deze wedstrijd halen. Ze begonnen in het meer verdedigend denken en daarin zag ik een bepaalde verandering en bereidheid. Ik zou het verdedigend denken meer gaan omarmen, want dan komen spelers iets meer in hun kracht. Denk aan een Sutalo of een Rosa."

"Aan de andere kant denk ik: hoe ga je dat doen in Nederlandse competitie? Je moet aankomende zondag naar FC Twente en er wordt wel geacht dat jij een betere selectie hebt dan FC Twente. Ga je daar dan ook zo heel verdedigend blijven staan of ga je ze toch onder druk zetten in de wetenschap dat zij ook mindere verdedigers hebben dan Chelsea?", besluit hij.