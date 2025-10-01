Heitinga krijgt advies: "Ga nou gewoon eens uit de spotlights"

De analist en voormalig spits Danny Koevermans begrijpt niet waarom veel oud-voetballers per se hoofdtrainer willen worden. Hij vindt het opmerkelijk dat trainers als John Heitinga geen genoegen nemen met een functie als assistent en een bestaan buiten de schijnwerpers.

"Die jongens zijn helemaal loaded en binnen. Waarom wil je dat ook? Dat snap ik ook niet bij sommigen", vertelt Koevermans bij Radio 1 over voormalig voetballers die altijd al hoofdtrainer willen worden. "Waarom wil je het ook? Ga lekker in die assistent-rol. Dat is toch heerlijk man. Nul druk. Hij heeft nog een gezinssituatie", doelt hij op Ajax-trainer John Heitinga.

"Ik denk echt dat sommige oud-voetballers, die dat papiertje hebben als coach betaald voetbal. Dat die misschien toch iets beter na moeten denken of ze dit nou echt willen. Ga nou gewoon eens lekker uit de spotlights en wordt gewoon assistent", vervolgt de analist.

"Ik zie nu Heitinga, maar dat denk ik bij Ruud van Nistelrooij, bij Mark van Bommel, bij Philip Cocu. Ik denk bij al die spelers: ‘Laat het nou lekker gaan’. Ik was blij toen ik uit de voetbalwereld was", aldus Koevermans.