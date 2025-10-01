Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Heitinga krijgt advies: "Ga nou gewoon eens uit de spotlights"

Cherine
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

De analist en voormalig spits Danny Koevermans begrijpt niet waarom veel oud-voetballers per se hoofdtrainer willen worden. Hij vindt het opmerkelijk dat trainers als John Heitinga geen genoegen nemen met een functie als assistent en een bestaan buiten de schijnwerpers.

"Die jongens zijn helemaal loaded en binnen. Waarom wil je dat ook? Dat snap ik ook niet bij sommigen", vertelt Koevermans bij Radio 1 over voormalig voetballers die altijd al hoofdtrainer willen worden. "Waarom wil je het ook? Ga lekker in die assistent-rol. Dat is toch heerlijk man. Nul druk. Hij heeft nog een gezinssituatie", doelt hij op Ajax-trainer John Heitinga.

"Ik denk echt dat sommige oud-voetballers, die dat papiertje hebben als coach betaald voetbal. Dat die misschien toch iets beter na moeten denken of ze dit nou echt willen. Ga nou gewoon eens lekker uit de spotlights en wordt gewoon assistent", vervolgt de analist.

"Ik zie nu Heitinga, maar dat denk ik bij Ruud van Nistelrooij, bij Mark van Bommel, bij Philip Cocu. Ik denk bij al die spelers: ‘Laat het nou lekker gaan’. Ik was blij toen ik uit de voetbalwereld was", aldus Koevermans.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

"Wordt het bijltjesdag woensdag, donderdag of vrijdag bij Ajax?"

0
Marco van Basten bij Ziggo Sport

Van Basten verbaasd na Ajax-interview: "Geen enkele verklaring"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga

Heitinga maakt geen indruk: "Lijkt een soort aanloop naar ontslag"

0
René van der Gijp

Van der Gijp verbaasd door Ajax: "Ik vond dat best bijzonder"

0
Rafael van der Vaart

Van der Vaart lacht Ajax-speler uit: "Lijkt wel trefbal" (video)

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hard: "Hij is niet goed genoeg voor Ajax 1"

0
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd