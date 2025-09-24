Heitinga krijgt advies: "Snel een centrum met Itakura en Sutalo"

"Trainers houden van de woorden compact, goed georganiseerd, structuur en focus. En die begrippen waren in de tweede helft bij PSV-Ajax ver te zoeken", legt hij uit in zijn column op de website van VI. "Bij Ajax zitten ze met flankballen niet op koppen, hè? Als je toch ook weer zag hoe ongelofelijk vrij Saibari de 1-0 mocht maken, dan word je daar als trainer niet heel erg vrolijk van", aldus Kraay, die een duidelijk advies heeft voor trainer John Heitinga.

"Ajax zal heel snel naar een centrum met Itakura en Sutalo moeten overgaan, en Baas linksback, ondanks het feit dat hij het misschien zelf niet zo leuk vindt", vervolgt hij. "Maar uiteindelijk best knap hoe Ajax er nog een punt uit wurmde. Al moet ik zeggen bij de penalty van Taylor dat PSV-doelman Kovar net zo snel als Cillessen in de verkeerde hoek lag. Wat is dat toch, dat keepers zo vaak en zo enthousiast en zo vroeg de verkeerde kant op duiken? Blijf even wat langer staan, joh. Maar goed, ik ben niet van de keepers en de scheidsrechters, hè", lacht Kraay, die wel onder de indruk was van Oscar Gloukh.

De invaller kwam als 'valse spits' het veld in voor Kasper Dolberg. Volgens Kraay is dat echter geen structurele oplossing. "Maar Gloukh heeft ons wel laten zien dat hij in de kleine ruimte heel behendig is en echt kan voetballen", erkent hij. "Hij maakte ook op een hele mooie technische wijze de 2-2, en toch blijf ik zeggen dat de vele miljoenen voor Gloukh en Moro er één investering te veel is. Met al die buitenspelers die je al hebt, en ook nog Bounida bij Jong Ajax, die staat te popelen om een kans te krijgen op 10 of hangend op links. Maar, I rest my case", besluit Kraay.