AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"

Niek

Marcel van Roosmalen en Theo Janssen toonden zich zondagavond bij Studio Voetbal over Ajax-trainer John Heitinga. Vitesse-fan Van Roosmalen stoort zich aan de interviews van de oefenmeester en hij wees daarbij onder andere naar de persconferentie van afgelopen vrijdag. 

"Het komt op mij een beetje over als Kamp van Koningsbrugge", sprak hij voor de camera's van NOS. "Het is toch een beetje alsof je les geeft aan een zaal met kleuters. Zelf hou ik er niet zo van om zo benaderd te worden. Ik vind dat die journalist heel vriendelijk zijn vragen stelt en dan word je toch een beetje te kijk gezet alsof je niet goed hebt opgelet bij de uitleg", constateert Van Roosmalen.

Theo Janssen heeft een duidelijke tip voor de oefenmeester. "Als je iedere keer gaat zeggen: dat heb ik al beantwoord, kijk maar terug. Je bent het boegbeeld van de club, dan vind ik wel dat je wat soepeler kan reageren", adviseert hij. "Misschien is Heitinga wel een heel goede veldtrainer, maar als boegbeeld en spreekbuis van de club, daar heeft hij wel moeite mee. Hij is niet soepel en moet wat losser zijn. Het lijkt wel alsof hij het eerst moet laten landen en het is bijna dat-ie het doet als een robot", besluit Janssen. 

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen waarschuwt Ajax: "Zorgwekkend voor Heitinga"

0
Kenneth Perez

Perez over voormalig Ajax-talent: "Wat is dit voor malloot?"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marcel van Roosmalen in Amsterdam

Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"

0
René van der Gijp

René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"

0
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 FC Groningen 6 3 12
4 Ajax 5 6 11
5 AZ 4 5 10
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 5 8 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd