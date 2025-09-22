Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"

"Het komt op mij een beetje over als Kamp van Koningsbrugge", sprak hij voor de camera's van NOS. "Het is toch een beetje alsof je les geeft aan een zaal met kleuters. Zelf hou ik er niet zo van om zo benaderd te worden. Ik vind dat die journalist heel vriendelijk zijn vragen stelt en dan word je toch een beetje te kijk gezet alsof je niet goed hebt opgelet bij de uitleg", constateert Van Roosmalen.

Theo Janssen heeft een duidelijke tip voor de oefenmeester. "Als je iedere keer gaat zeggen: dat heb ik al beantwoord, kijk maar terug. Je bent het boegbeeld van de club, dan vind ik wel dat je wat soepeler kan reageren", adviseert hij. "Misschien is Heitinga wel een heel goede veldtrainer, maar als boegbeeld en spreekbuis van de club, daar heeft hij wel moeite mee. Hij is niet soepel en moet wat losser zijn. Het lijkt wel alsof hij het eerst moet laten landen en het is bijna dat-ie het doet als een robot", besluit Janssen.