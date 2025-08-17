Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Heitinga krijgt kritiek: "Hij doet hetzelfde als een jaar geleden"

Voetbal
Cherine Benjmil
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Volgens John Inan van het Algemeen Dagblad reageerde Ajax-trainer John Heitinga na de eerste tegenslag tegen Go Ahead Eagles (2-2) nog voorzichtig, maar in de Adelaarshorst raakte hij steeds verder verwijderd van de ideale opstelling.

"Net als een jaar geleden, toen trainer Francesco Farioli behoorlijk wisselde voor het uitduel met NAC (1-2 nederlaag), gooide ook Heitinga zijn opstelling flink om voor de tweede eredivisiewedstrijd van Ajax", schrijft Inan. 

"Nee, dat hij Ajax op een handvol plekken wijzigde tegen Go Ahead Eagles, had vooral te maken met zijn onvrede over de ouverture tegen het gepromoveerde Telstar. Zelfs zijn zoon Lennox, spelend in de Ajax-jeugd, had hem gewezen op het belachelijk hoge aantal kansen dat zijn ploeg had weggegeven", vervolgt hij.

Volgens Inan koos Heitinga, mede door die gatenkaas, voor een nieuwe rechterflank. "Anton Gaaei en Steven Berghuis vervingen Youri Regeer en Bertrand Traoré, die bij de aftrap van het seizoen niet overtuigden", verklaart de journalist.

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen verbaast: "Die Ajax-speler bespeelde Makkelie geweldig"

0
Steven Berghuis

Berghuis looft ploeggenoot: "Hij is echt een meester daarin"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 NEC Nijmegen 1 5 3
4 FC Utrecht 1 4 3
5 AZ 1 3 3
6 Ajax 1 2 3
7 Feyenoord 1 2 3
8 Fortuna Sittard 1 0 1
9 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd