Heitinga krijgt kritiek: "Hij doet hetzelfde als een jaar geleden"

Volgens John Inan van het Algemeen Dagblad reageerde Ajax-trainer John Heitinga na de eerste tegenslag tegen Go Ahead Eagles (2-2) nog voorzichtig, maar in de Adelaarshorst raakte hij steeds verder verwijderd van de ideale opstelling.

"Net als een jaar geleden, toen trainer Francesco Farioli behoorlijk wisselde voor het uitduel met NAC (1-2 nederlaag), gooide ook Heitinga zijn opstelling flink om voor de tweede eredivisiewedstrijd van Ajax", schrijft Inan.

"Nee, dat hij Ajax op een handvol plekken wijzigde tegen Go Ahead Eagles, had vooral te maken met zijn onvrede over de ouverture tegen het gepromoveerde Telstar. Zelfs zijn zoon Lennox, spelend in de Ajax-jeugd, had hem gewezen op het belachelijk hoge aantal kansen dat zijn ploeg had weggegeven", vervolgt hij.

Volgens Inan koos Heitinga, mede door die gatenkaas, voor een nieuwe rechterflank. "Anton Gaaei en Steven Berghuis vervingen Youri Regeer en Bertrand Traoré, die bij de aftrap van het seizoen niet overtuigden", verklaart de journalist.