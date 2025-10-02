Heitinga krijgt steun: "Dat is te veel gevraagd van dit Ajax"

Cedric van der Gun is oud-speler van Ajax. Hij is kritisch op het voetbal dat de Amsterdammers de kijkers voorschotelen onder leiding van John Heitinga. Hij begrijpt echter ook dat de trainer geen wonderen kan verrichten.

"Heitinga speelde met een hoge lijn tegen Marseille. Als je dat doet, moet je echt zeker weten dat je druk kunt zetten, dat je dominant bent en rustig aan de bal blijft. Alleen dan neem je dat risico", opent Van der Gun direct kritisch in Het Parool.

"Sommige trainers kiezen ervoor om eerst even in te zakken en af te tasten, maar je zag dat Ajax het heel snel lastig had in Marseille", oordeelt hij. "Dan is er eigenlijk nog maar één ding belangrijk: de ruimtes klein houden. Dat gebeurde niet en daardoor werd het zwaar."

"Het hoort bij het vak dat er kritiek komt op Heitinga. Ik begrijp het wel. Mensen zien geen perspectief bij dit Ajax, maar het gaat niet alleen om de uitslag", vindt hij. "Het gaat ook om het gevoel: als we zo spelen, komt het op termijn wel goed. Dat perspectief ontbreekt nu."

"Als je puur naar de kwaliteiten kijkt, is het misschien ook te veel gevraagd dat Ajax in Marseille wint of zich makkelijk met ploegen als Internazionale meet", is hij realistisch. "Dan gaat het erom wat de trainer doet om het maximale uit de spelers te halen."