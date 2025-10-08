AD Voetbalpodcast
Heitinga stond op randje ontslag: "Directie heeft 3-3 niet gezien"
Heitinga krijgt steun: "Geen tovenaar en dat wordt wel verwacht"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Hans Kraay junior vindt dat men in Nederland te veel verwacht van John Heitinga. De trainer van Ajax vindt de kritiek op Heitinga niet altijd even terecht.

"We hebben met z’n allen Farioli wel achterna gezeten, hè. Hij creëerde met zijn voorzichtige tactiek eindelijk een winnend Ajax en de geduldige supporters maakten het niets uit", begint Kraay in zijn column in Voetbal International.

Ajax speelde vaak niet goed. "Thuis tegen Willem II speelde Ajax catenaccio, kwam drie keer over de middenlijn en won met 1-0. Of uit bij Almere City, waar de ploeg in de laatste twintig minuten bij een 0-1-voorsprong alle ballen de A6 op schoot. Dit was één jaartje te pruimen en de nieuwe trainer Heitinga werd volle bak het Ajax-DNA opgedrongen", schrijft Kraay.

De journalist vindt dat Ajax Kroes meer schuldig is aan de resultaten dan Heitinga. "Heitinga is geen Ti-Ta-Tovenaar en dat wordt wel van hem verwacht, zonder opvolger van de hele belangrijke Jordan Henderson en met zeven buitenspelers die, los van Mika Godts, best veel op elkaar lijken", sluit Kraay af.

