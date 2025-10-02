Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Heitinga krijgt steun uit onverwachte hoek: "Heb medelijden"

Arthur
bron: Vandaag Inside
John Heitinga en Sven Mislintat
John Heitinga en Sven Mislintat Foto: © Pro Shots

Johan Derksen liet tijdens de uitzending van Vandaag Inside zijn steun blijken voor John Heitinga. De tv-persoonlijkheid die doorgaans geen blad voor de mond neemt voelt medelijden met de trainer van Ajax.

"Ik heb medelijden met Heitinga", zei Derksen. De positie van de Ajax-trainer staat al langere tijd onder druk door het teleurstellende spel van zijn ploeg. Na de 4-0 nederlaag tegen Olympique Marseille in de Champions League dinsdagavond is die druk alleen maar toegenomen. Daarbij speelde ook mee dat Heitinga zijn team na de zware nederlaag in Frankrijk nog complimenteerde.

"Hij is ongeschikt voor zijn functie", vervolgde Derksen. "Maar hij kan er niks aan doen dat Ajax nu slecht speelt. Ze hebben een technisch directeur en directeur voetbal (Alex Kroes en Marijn Beuker, red.) die een selectie hebben samengesteld van het niveau van FC Groningen of minder. Ze hebben ook nog eens financieel verlies geleden. Dat is niet onbelangrijk voor een beursgenoteerd bedrijf."

Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga Johan Derksen
