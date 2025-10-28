Kick-off
'Heitinga krijgt steun van spelers': "Ze lieten hem niet vallen"

Arthur
bron: Rondje Eredivisie
John Heitinga
John Heitinga

Ajax won zondag van FC Twente, maar de chaos binnen de club uit Amsterdam lijkt onverminderd. Freek Jansen en Marco Timmer van Voetbal International bespreken bij Rondje Eredivisie de huidige situatie van Ajax.

In tegenstelling tot het duel met Chelsea, kwam Ajax tegen FC Twente pas na rust echt op stoom. Jansen legt uit: "Ajax kwam furieus de tweede helft in met een paar omzettingen, goede omzettingen. De eerste helft stapten ze niet goed door, de tweede helft ging dit veel beter. Je had gewoon het gevoel dat Ajax met een man minder speelde in de eerste helft. Het was zo matig. Het was gewoon los zand."

Volgens Jansen laten de spelers hun trainer niet in de steek, hoewel dat in de eerste helft nog anders leek. "Er wordt niets in het veld gedaan om uit dat slechte spel te komen. Toen was het rust. En daarna stonden ze met zijn allen op. Ze lieten hem niet vallen, maar wat voor een houvast heb je als Ajax na deze wedstrijd? Tegen Chelsea gaf deze formatie wel wat houvast, maar tegen FC Twente niet."

