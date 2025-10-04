Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Heitinga krijgt steun van vriend: "Zou hem wel de tijd geven"

Tom
bron: RTL Tonight
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Rafael van der Vaart heeft zich bij RTL Tonight kritisch uitgelaten over John Heitinga. De oud-international en goede vriend van de Ajax trainer kreeg de vraag of Heitinga nog lang trainer zal zijn.

"Ik hoop het wel, maar denk het niet", begint Van der Vaart. "Ze spelen zo slecht. Johnny is een vriend van mij en ik moet kritisch zijn, dat is mijn werk. Het is echt niet om aan te gluren."

 "Ik ben al veel afhankelijk, want ik ben voor Ajax. Maar ik wil daar niets van weten, wat er speelt binnen de club", gaat hij verder. "Johnny is denk ik een hele goede trainer, maar je moet wel de goede spelers hebben."

Volgens de analist zijn de resultaten en het spel onder Heitinga teleurstellend. "Tegen Marseille mag je nog verliezen. Alleen tegen NAC thuis weggespeeld worden en net aan 2-1 winnen, vind ik een schande." Toch zou hij Heitinga niet ontslaan. "Ik zou hem wel de tijd geven", besluit Van der Vaart.

Gerelateerd:
Danique Tolhoek

Ajax Vrouwen beslist binnen tien minuten duel tegen SC Heerenveen

0
Wout Weghorst

OPSTELLING AJAX: Ajax zonder Ko Ikatura, maar met Wout Weghorst

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga Ajax historie & oud-spelers Rafael van der Vaart
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd