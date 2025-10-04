Heitinga krijgt steun van vriend: "Zou hem wel de tijd geven"

Rafael van der Vaart heeft zich bij RTL Tonight kritisch uitgelaten over John Heitinga. De oud-international en goede vriend van de Ajax trainer kreeg de vraag of Heitinga nog lang trainer zal zijn.

"Ik hoop het wel, maar denk het niet", begint Van der Vaart. "Ze spelen zo slecht. Johnny is een vriend van mij en ik moet kritisch zijn, dat is mijn werk. Het is echt niet om aan te gluren."

"Ik ben al veel afhankelijk, want ik ben voor Ajax. Maar ik wil daar niets van weten, wat er speelt binnen de club", gaat hij verder. "Johnny is denk ik een hele goede trainer, maar je moet wel de goede spelers hebben."

Volgens de analist zijn de resultaten en het spel onder Heitinga teleurstellend. "Tegen Marseille mag je nog verliezen. Alleen tegen NAC thuis weggespeeld worden en net aan 2-1 winnen, vind ik een schande." Toch zou hij Heitinga niet ontslaan. "Ik zou hem wel de tijd geven", besluit Van der Vaart.