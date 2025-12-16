Pantelic Podcast
Hes stellig: "Lopen te weinig van dit soort spelers bij Ajax"
Het laatste Ajax Nieuws

Heitinga krijgt trap na: "Heb dat bij hem weinig tot geen gezien"

Gijs Kila
bron: Voetbalpraat
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

Kenneth Perez heeft het opgenomen voor Robin van Persie na de verloren Klassieker tegen Ajax. De ESPN-analist vindt dat de trainer van Feyenoord ondanks de 2-0 nederlaag en de daaropvolgende kritiek juist laat zien dat hij over veel trainerskwaliteiten beschikt.

In het programma Voetbalpraat erkent Perez dat niet alle uitspraken van Van Persie even handig waren, maar hij blijft overtuigd. "Van Persie is toch echt een trainerstalent", stelt hij. "Ik vind dat Van Persie in een heel korte tijd heel veel bewerkstelligd heeft qua spelprincipes." 

Volgens Perez is het niet aanpassen tegen Ajax een leerpunt. "Dat ze zich niet aanpassen tegen Ajax. Dat vind ik niet sterk", aldus de Deen. "Ik denk ook dat hij daar later in zijn carrière achter komt. Zelfs Louis van Gaal bedacht na veertig jaar: soms moet het iets anders… Het komt wel."

Perez legt uit waar hij zijn oordeel op baseert en trekt daarbij een vergelijking met John Heitinga. "Als je een in vrije korte tijd de hand van de trainer ziet in veel dingen", zegt hij over zijn definitie van trainerstalent. "Bij Heitinga heb je weinig tot geen ontwikkeling gezien. Bij Van Persie vind ik dat vrij snel de spelprincipes op het veld duidelijk waren. Hoe zet je druk? Wat is de werkethiek? Wat verwacht je van spelers? In het begin stipte hij in interviews ook de zwakke punten aan. Daar is over nagedacht. Het is niet zo van: we doen maar wat."

