Heitinga kritisch op Ajax-speler: "Veel verkeerde keuzes gemaakt"

John Heitinga was na afloop van het duel met SC Heerenveen kritisch op het spel van Oscar Gloukh. Ajax kwam in eigen huis niet verder dan 1-1 tegen de Friezen en de middenvelder kon geen stempel drukken.

"Het was niet zijn beste wedstrijd", zei Heitinga op de persconferentie. "Hij had veel balverlies en momenten waarop hij beslissend moet zijn. Hij heeft bravoure en wil de bal hebben."

Toch blijft de trainer vertrouwen houden in zijn speler. "Daar begint het mee. Hij heeft lef en het is een lefgozertje. Er zijn ook momenten dat we hem beter kunnen gebruiken. Alleen, het was een wedstrijd waarin Oscar veel verkeerde keuzes heeft gemaakt", besluit Heitinga.