Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Heitinga kritisch op Ajax-speler: "Veel verkeerde keuzes gemaakt"

Gijs Kila
bron: Persconferentie
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

John Heitinga was na afloop van het duel met SC Heerenveen kritisch op het spel van Oscar Gloukh. Ajax kwam in eigen huis niet verder dan 1-1 tegen de Friezen en de middenvelder kon geen stempel drukken.

"Het was niet zijn beste wedstrijd", zei Heitinga op de persconferentie. "Hij had veel balverlies en momenten waarop hij beslissend moet zijn. Hij heeft bravoure en wil de bal hebben."

Toch blijft de trainer vertrouwen houden in zijn speler. "Daar begint het mee. Hij heeft lef en het is een lefgozertje. Er zijn ook momenten dat we hem beter kunnen gebruiken. Alleen, het was een wedstrijd waarin Oscar veel verkeerde keuzes heeft gemaakt", besluit Heitinga.

Gerelateerd:
John Heitinga

"John Heitinga voert een strijd die bijna niet te winnen lijkt"

0
Johan Inan

Inan voorspelt wisselingen: "Zal volgende week weer een thema zijn"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga Oscar Gloukh
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mats Rits, Jan Vertonghen, Theo Janssen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

0
Theo Janssen als trainer van De Treffers

Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"

0
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

0
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 11 19 28
2 Feyenoord 10 18 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd