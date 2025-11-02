Heitinga legt situatie met vierde man uit: "Emoties lopen op"

Tijdens het gelijkspel tussen Ajax en sc Heerenveen liep de spanning in de slotfase hoog op aan de zijlijn. Hoofdrolspeler: vierde official Kevin Puts, die fel uithaalde richting een assistent van Ajax-trainer John Heitinga. Die laatste bleef opvallend rustig onder het incident en reageerde na afloop met een knipoog.

In de 80ste minuut kreeg Ajax een vrije trap mee na een duidelijke overtreding van Willemsen op Gloukh. Aan de zijlijn klonken felle protesten van assistent-trainer Keizer richting de arbitrage. Puts reageerde geërgerd: "Ga nou zitten, joh! Het is de hele tijd dat gezeik met jou. Het is klaar! Blijf zitten, man!" Heitinga probeerde tussenbeide te komen, maar Puts sloeg de arm van de trainer geïrriteerd weg.

Gevraagd naar het moment, reageerde Heitinga: "Ik kon het niet helemaal goed zien, maar het leek aan het eind van de wedstrijd wel of jij de vierde man in bedwang hield. Wat gebeurde daar precies?" Heitinga grapt: "Ja, die moeten ook in bedwang gehouden worden."

Maar op serieuze toon: "Nee, ik weet het niet. Volgens mij was het iets met een van mijn assistenten. Een verkeerde keuze werd gemaakt door een scheidsrechter, en dan kunnen de emoties weleens wat hoger oplopen. Net zoals wij maken zij ook beslissingen, en is het niet altijd de juiste beslissing. Dan kan je ook weleens geïrriteerd raken."

"Op dat moment was hij een klein beetje geïrriteerd", vervolgt Heitinga. "Ik hield hem zeker niet in bedwang. Hij kan zich prima redden. Alleen ja, op dat moment wordt in onze ogen een verkeerde keuzes gemaakt. Maar goed, dat hoort ook bij het spelletje toch."