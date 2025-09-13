Heitinga licht opstelling toe: "Bij hem speelt er ook iets privés"

Tegen PEC starten Davy Klaassen, Youri Regeer en Mika Godts, terwijl Sutalo, Gloukh en Moro op de bank zitten. "Tegen Volendam hebben we het niet goed gedaan", begint Heitinga tegenover ESPN. "Bij Raúl speelt er ook iets privés, terwijl hij ook medische klachten heeft. Hij kan wel vanaf de bank komen. De kans was groot dat hij anders wel had gespeeld, maar doordat er wat dingen speelden kon hij niet vrijuit trainen."

"Voor de rest kiezen we op het middenveld voor wat meer benen met Regeer, terwijl ik Mika ook wil zien. Hij is eindelijk helemaal fit. Zij komen terug van een blessure. Josip heeft wel gespeeld voor Kroatië, maar was er hiervoor ook vier, vijf weken uit. Je hebt een aantal jongens die beperkt zijn in de speelminuten", vervolgt hij.

Gloukh ontbreekt in de basis om sportieve redenen. "Ik kies nu voor een ander middenveld. Oscar heeft een goede periode gehad bij Israël. We hebben een sterke bank, dus hij kan het vanaf daar laten zien. Kaspers technische bagage is echt van een heel hoog niveau. Wout vecht, strijdt en maakt oorlog als hij in de zestien komt. Het is belangrijk dat we twee spitsen hebben. Dat die niet hetzelfde zijn, is voor een trainer wel fijn", aldus de oefenmeester.