Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
"Heitinga lijkt in niets meer op de jongen van afgelopen zomer"

Arthur
John Heitinga baalt
John Heitinga baalt Foto: © Pro Shots

Willem van Hanegem kijkt met weinig plezier naar het spel van Ajax. Ook onder John Heitinga ziet hij geen verbetering sinds de oud-verdediger afgelopen zomer werd aangesteld als hoofdtrainer.

Volgens Van Hanegem ontbreekt het de Amsterdammers aan focus op het voetbal zelf. "Davy Klaassen lijkt wel een worstelaar, maar het meest schrijnende voorbeeld ging vooraf aan de treffer van Youri Baas, die werd afgekeurd omdat Wout Weghorst een elleboog uitdeelde aan Wouter Goes," aldus de voormalig speler en coach. "Ze zijn met van alles bezig, maar niet met voetballen."

Dat Weghorst zelf de overtreding niet zwaar opnam, maakt voor Van Hanegem weinig uit: "Dat Weghorst het zelf weinig vond, interesseert mij weinig. Er rijden in Nederland ook mensen op volle snelheid door rood licht en die vinden het ook gek als ze worden aangehouden."

Ook over Heitinga zelf is Van Hanegem duidelijk: "Heitinga lijkt in niets meer op de jongen van afgelopen zomer toen hij vol goede moed aan het seizoen begon. Ik zie pure stress, wanhoop dat het maar niet beter gaat. Als trainer ben je dan geneigd spelers te sparen, ze te vriend te houden."

Mats Rots

Ajax toont interesse in FC Twente-verdediger: "Leuk om te horen"

Wout Weghorst baalt na het verlies bij AZ

"Wout Weghorst is vaak de beste man, dat is het hele probleem"

Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

