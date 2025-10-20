Willem van Hanegem kijkt met weinig plezier naar het spel van Ajax. Ook onder John Heitinga ziet hij geen verbetering sinds de oud-verdediger afgelopen zomer werd aangesteld als hoofdtrainer.

Volgens Van Hanegem ontbreekt het de Amsterdammers aan focus op het voetbal zelf. "Davy Klaassen lijkt wel een worstelaar, maar het meest schrijnende voorbeeld ging vooraf aan de treffer van Youri Baas, die werd afgekeurd omdat Wout Weghorst een elleboog uitdeelde aan Wouter Goes," aldus de voormalig speler en coach. "Ze zijn met van alles bezig, maar niet met voetballen."

Dat Weghorst zelf de overtreding niet zwaar opnam, maakt voor Van Hanegem weinig uit: "Dat Weghorst het zelf weinig vond, interesseert mij weinig. Er rijden in Nederland ook mensen op volle snelheid door rood licht en die vinden het ook gek als ze worden aangehouden."

Ook over Heitinga zelf is Van Hanegem duidelijk: "Heitinga lijkt in niets meer op de jongen van afgelopen zomer toen hij vol goede moed aan het seizoen begon. Ik zie pure stress, wanhoop dat het maar niet beter gaat. Als trainer ben je dan geneigd spelers te sparen, ze te vriend te houden."