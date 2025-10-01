Heitinga maakt geen indruk: "Lijkt een soort aanloop naar ontslag"

Ajax kon dit seizoen nog niet overtuigen, dus staat Heitinga al behoorlijk onder druk. "We hebben het over vertrouwen van de fans, maar het begint bij vertrouwen van de spelers en het vertrouwen van de trainer. Ik heb geluisterd wat de Ajax-trainer te vertellen had op de persconferentie. En ik had dat ook bij Maurice Steijn, het lijkt op een soort aanloop naar ontslag", reageert Öztürk in een video van Voetbal International.

Öztürk merkt al wat voorzichtige kritiek vanuit de spelersgroep. "De uitlatingen van spelers, zoals Klaassen over de structuur bijvoorbeeld. Berghuis is een soort thermometer van de kleedkamer. Hij probeert op de persconferentie eigenlijk te zeggen dat Ajax Henderson veel te makkelijk heeft laten gaan", klinkt het. "Vorig jaar sprak iedere speler hetzelfde als Farioli. Ze spraken met één mond en zeiden allemaal hetzelfde richting de buitenwereld. Dat zie je nu niet."