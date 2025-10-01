Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Video's

Heitinga maakt geen indruk: "Lijkt een soort aanloop naar ontslag"

Max
bron: Voetbal International

Süleyman Öztürk twijfelt aan John Heitinga. Volgens de journalist lijkt de persconferentie die de trainer van Ajax maandag gaf een aanloop naar een ontslag. 

Ajax kon dit seizoen nog niet overtuigen, dus staat Heitinga al behoorlijk onder druk. "We hebben het over vertrouwen van de fans, maar het begint bij vertrouwen van de spelers en het vertrouwen van de trainer. Ik heb geluisterd wat de Ajax-trainer te vertellen had op de persconferentie. En ik had dat ook bij Maurice Steijn, het lijkt op een soort aanloop naar ontslag", reageert Öztürk in een video van Voetbal International.

Öztürk merkt al wat voorzichtige kritiek vanuit de spelersgroep. "De uitlatingen van spelers, zoals Klaassen over de structuur bijvoorbeeld. Berghuis is een soort thermometer van de kleedkamer. Hij probeert op de persconferentie eigenlijk te zeggen dat Ajax Henderson veel te makkelijk heeft laten gaan", klinkt het. "Vorig jaar sprak iedere speler hetzelfde als Farioli. Ze spraken met één mond en zeiden allemaal hetzelfde richting de buitenwereld. Dat zie je nu niet."

Gerelateerd:
René van der Gijp

Van der Gijp verbaasd door Ajax: "Ik vond dat best bijzonder"

0
René van der Gijp

René van der Gijp is oud-Ajacied helemaal zat: "Aparte vogel"

0
Lees meer:
Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga

Heitinga maakt geen indruk: "Lijkt een soort aanloop naar ontslag"

0
René van der Gijp

Van der Gijp verbaasd door Ajax: "Ik vond dat best bijzonder"

0
Rafael van der Vaart

Van der Vaart lacht Ajax-speler uit: "Lijkt wel trefbal" (video)

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hard: "Hij is niet goed genoeg voor Ajax 1"

0
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd