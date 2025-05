Heitinga maakt indruk: "Ik heb hem voorgedragen bij Go Ahead"

Dennis van der Ree is erg positief over Marcel Keizer en John Heitinga. De assistent-trainer van Go Ahead Eagles maakte beide trainers van dichtbij mee.

Van der Ree weet dat Keizer goed overweg kan met Arne Slot. Het drietal kent elkaar van SC Cambuur. “Marcel en Arne hebben ook nog heel veel contact. Ze appen de hele week door voetbalfragmenten naar elkaar", vertelt hij aan ESPN. "We denken alle drie veel vanuit balbezit en die beelden zijn erg belangrijk in onze werkwijze. Verder is intensiteit heel erg belangrijk. Dat is in de ploegen van Arne natuurlijk ook duidelijk terug te zien."

Ook over Heitinga, met wie hij de trainerscursus deed, is Van der Ree erg te spreken. "Ik kon het goed met John vinden", blikt hij terug. "Aan het begin van afgelopen seizoen toen René Hake naar Manchester United vertrok, heb ik John nog voorgedragen bij Go Ahead Eagles als nieuwe trainer. Maar toen ging hij niet veel later naar Liverpool."