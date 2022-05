Geschreven door Idse Geurts 05 mei 2022 om 10:05

John Heitinga maakt kans om uitgeroepen te worden tot Beste Trainer van de Keuken Kampioen Divisie. De trainer van Jong Ajax is door de organisatie genomineerd voor deze individuele prijs. Heitinga is op dit moment bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van Jong Ajax. De oefenmeester doet het zeker verdienstelijk en staat nu op de zevende plek in de Keuken Kampioen Divisie. Van alle ‘beloftenteams’ staat Ajax hiermee het hoogste op de ranglijst

Nu maakt Heitinga dus ook kans om Beste Trainer van de competitie worden. Hij neemt het op tegen Dick Lukkien (trainer van de kampioen FC Emmen), Maarten Martens (trainer van Jong AZ) en Rob Penders (trainer van FC Eindhoven). Meestal wint degene die de kampioen levert de titel van Beste Trainer, maar ook al wint Heitinga de prijs niet, dan is het een mooie erkenning voor de oefenmeester.

Heitinga is echter niet de enige Ajacied die in de prijzen kan vallen bij de Keuken Kampioen Divisie. Ook Max de Waal maakt kans op een mooie onderscheiding. De spits is genomineerd voor de categorie Beste Talent van de Keuken Kampioen Divisie. De Waal scoorde dit seizoen negen keer voor Jong Ajax. Sinds januari wordt de aanvaller verhuurd aan PEC Zwolle. In zes duels wist De Waal echter nog niet te scoren.