Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Heitinga maakt zich geen zorgen om ontslag: "Voel het vertrouwen"

Gijs Kila
bron: Persconferentie Ajax
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

Ajax-trainer John Heitinga voelt zich ondanks de tegenvallende resultaten nog altijd gesteund binnen de club. Technisch directeur Alex Kroes liet eerder deze week al weten dat Heitinga zich geen zorgen hoeft te maken, iets wat de oefenmeester zelf bevestigde tijdens de persconferentie.

"Ik praat dagelijks met Alex. Ik voel het vertrouwen, ook van de spelersgroep", aldus Heitinga. De trainer weet echter dat het uiteindelijk om de prestaties draait. "Het begint natuurlijk met resultaten op het veld. Dus de prioriteit is nu gewoon de wedstrijd tegen AZ van morgen."

Tijdens de interlandperiode werd Fred Grim toegevoegd aan de technische staf van Ajax. Heitinga is blij met de versterking. "Ik denk dat het goed is dat Fred erbij is gekomen. Versterking is altijd welkom, zeker als het een extra veldtrainer is."

"Achteraf gezien had hij al eerder moeten komen, maar we hebben deze periode gebruikt om te evalueren. Achteraf is makkelijk praten", voegt de hoofdtrainer daaraan toe. De interlandbreak kwam volgens Heitinga op een goed moment: "We hebben lekker kunnen trainen met een klein groepje, aangevuld met spelers van Jong Ajax."

Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga Fred Grim
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
