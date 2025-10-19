Heitinga met slecht nieuws uit Ajax-ziekenboeg: "Eerder weken dan..."

Ajax moet het voorlopig blijven doen zonder Kasper Dolberg. De Deense spits is nog altijd niet fit en zal de komende weken niet inzetbaar zijn. Trainer John Heitinga gaf na afloop van de nederlaag tegen AZ (0-2) een update over zijn fysieke situatie.

"Kasper is er nog wel even uit. Het is eerder weken dan dat hij vrij snel op het veld staat", stelt Heitinga op de persconferentie. Ook Steven Berghuis en Owen Wijndal ontbraken zaterdag in de wedstrijdselectie.

De blessure van Dolberg komt op een lastig moment, nu Ajax in de Eredivisie ver is weggezakt en de aanvalslinie weinig rendement oplevert. Tegen AZ stonden onder meer Mika Godts en Wout Weghorst voorin, maar zij wisten het verschil niet te maken. Met een druk programma in het vooruitzicht, waaronder de confrontatie met Chelsea en FC Twente ziet het er niet rooskleurig uit voor de Amsterdammers.