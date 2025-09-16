KieftJansenEgmondGijp
"Marco van Basten is een prima autist, met zijn papiertjes"
Heitinga mikpunt van kritiek: "Het lijkt toch helemaal nergens op"

Rik Engelbertink
bron: Vandaag Inside
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Ajax won dit weekend met 3-1 van PEC Zwolle maar wist amper te overtuigen. Valentijn Driessen snapt daarbij maar weinig van het feit dat Kasper Dolberg 90 minuten lang op de bank bleef zitten.

"Het lijkt toch helemaal nergens op. De hele Arena had het over Dolberg, iedereen riep en schreeuwde zijn naam: Dolberg, Dolberg, Dolberg. En dan laat hij hem gewoon 90 minuten buiten de lijnen", begint Driessen bij Vandaag Inside.

René van der Gijp 'snapt' dat wel. "Daar was het de wedstrijd niet voor, Ajax stond de tweede helft natuurlijk onder druk", zegt hij lachend. "Je hebt vier wissels, dan haal je Weghorst er toch uit", zegt Driessen. Derksen: "Ze hebben geluk dat het niet 1-1 wordt, anders was het weer een ramp geweest in Amsterdam."

