'Heitinga misbruikte Moro': "Is de scouting een doorn in het oog"

Bij Ajax verloopt het inpassen van nieuwe aankopen moeizaam, zegt ESPN-analist Thijs Zwagerman. Blessures en wisselende basisopstellingen zorgen voor een gebrek aan vaste structuur. Toch blijft de club vertrouwen houden in Raúl Moro, de nieuwe rechtsbuiten met snelheid en diepgang.

"Het inpassen van nieuwe aankopen verloopt uiterst moeizaam", vertelt Thijs Zwagerman bij ESPN. "Heitinga moppert over meerdere blessures bij Ajax en wijt daar het ontbreken van vastigheden aan. Toch valt de trainer zelf ook te verwijten dat hij - al ver voor de blessures - veel husselt in zijn basisopstellingen én met de nieuwe aankopen."

"Met Raúl Moro zijn de scouting en directie van Ajax ervan overtuigd een nieuwe rechtsbuiten te hebben gehaald", vervolgt de ESPN-analist. "De Spanjaard is een buitenspeler met dribbelkwaliteiten en diepgang. Hij heeft daarmee een profiel dat volgens vrijwel iedereen binnen de club nog ontbreekt."

Moro wordt door de Amsterdamse beleidsbepalers gezien als beoogde rechtsback in de basis. "Dat Heitinga in de seizoensvoorbereiding aanvankelijk veel met Moro vanaf links speelt, is de scouting een doorn in het oog. Bovendien zit de aankoop op deze manier Godts in de weg, terwijl de Belgische aanvaller juist ook als potentiële cashcow wordt gezien", aldus Zwagerman.