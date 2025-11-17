Fozcast
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Heitinga mislukt als trainer bij Ajax: "Het was planloos voetbal"

Joram
bron: Ajax1
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

John Heitinga werd onlangs ontslagen als trainer van Ajax, na meerdere teleurstellende resultaten. Presentator Mark Schaaf was niet verrast door het vertrek van de oud-verdediger. Volgens hem speelde Ajax onder Heitinga planloos voetbal.

"Het zat er gewoon niet in. Dan moet je die pleister eraf trekken", zegt Schaaf in het programma Lifegoals. "Dat is vervelend, maar of het nou een jaar of twee jaar zou duren: beter dan dit ging het niet worden. Je zag nul progressie en ook geen verandering. Kijk, toen Erik ten Hag, Peter Bosz en Francesco Farioli begonnen, dacht iedereen: pfoe, ik weet niet of dit wat wordt." 

"Maar je zag wél een bepaalde speelstijl en een duidelijke lijn. Als spelers daarin gaan geloven en het gaan begrijpen, dan zie je dat het begint te lopen. Dat is bij Heitinga nooit gebeurd. Het was elke wedstrijd los zand. Wat Heitinga deed, was planloos voetbal", aldus Schaaf.

Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers John Heitinga
