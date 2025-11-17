Heitinga mislukt als trainer bij Ajax: "Het was planloos voetbal"

"Het zat er gewoon niet in. Dan moet je die pleister eraf trekken", zegt Schaaf in het programma Lifegoals. "Dat is vervelend, maar of het nou een jaar of twee jaar zou duren: beter dan dit ging het niet worden. Je zag nul progressie en ook geen verandering. Kijk, toen Erik ten Hag, Peter Bosz en Francesco Farioli begonnen, dacht iedereen: pfoe, ik weet niet of dit wat wordt."

"Maar je zag wél een bepaalde speelstijl en een duidelijke lijn. Als spelers daarin gaan geloven en het gaan begrijpen, dan zie je dat het begint te lopen. Dat is bij Heitinga nooit gebeurd. Het was elke wedstrijd los zand. Wat Heitinga deed, was planloos voetbal", aldus Schaaf.