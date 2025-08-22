Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

"Bertrand Traoré en Mika Godts gaan het weekend niet halen", vertelt hij voor de camera van ESPN. "Brian (Brobbey, red.) staat weer op het veld en traint gedeeltelijk mee. Daar is nog wel de hoop dat hij het weekend gaat halen", vervolgt Heitinga over de inzetbaarheid van de centrumspits.

"Josip (Sutalo, red.) heeft nu een volledige training achter de rug, dus dat moeten we ook per dag bekijken", legt hij uit. "Voor de rest gaat Aaron Bouwman het niet halen, terwijl er ook nog een paar spelers gecheckt moeten worden voor zondag. Er zitten een aantal contactblessures tussen. Dit is ook een puzzel."