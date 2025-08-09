Kick-off
Heitinga moet zich bewijzen: "Is hij bijzonder als coach of niet?"

Julian
bron: De Telegraaf
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

John Heitinga mag zich dit seizoen bewijzen als trainer bij Ajax. De oud-verdediger was eerder al eens interim-coach in Amsterdam, maar krijgt nu echt het vertrouwen. Wim Kieft is benieuwd of hij de verwachtingen waar kan maken.

"Farioli heeft het qua resultaten goed gedaan, maar je moet je bij Ajax wel afvragen hoe je wil voetballen. De Italiaan Farioli deed dat niet op een leuke manier. Bij Ajax moet je superieur zijn in balbezit, zodat je verdedigend niet elke keer gevaar loopt. Daar ben ik dus nu benieuwd naar, of Heitinga dat voor elkaar gaat krijgen", aldus Kieft in De Telegraaf.

"Maar het is interessant om te zien hoe Heitinga dit seizoen zijn elftal gaat laten voetballen. Is hij bijzonder als coach of niet?", vervolgt Kieft, die benieuwd is wie de trainer aanwijst als eerste spits. "Is Weghorst of Brobbey de nummer één? Of zijn ze gelijkwaardig omdat ze allebei te weinig rendement hebben? Alleen die spitspositie al wordt spannend. De start helpt in elk geval, want als je toch met Telstar-thuis mag beginnen in het eerste weekend mag je je handen dichtknijpen."

