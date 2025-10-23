Heitinga na oorwassing: "Daarna hoorde ik ook nog fans zingen"

Ajax werd op Stamford Bridge volledig overklast, nadat Kenneth Taylor vroeg in de wedstrijd met een rode kaart het veld moest verlaten. Na afloop lichtte trainer John Heitinga zijn keuzes toe, waaronder het besluit om Gloukh van het veld te halen.

"Het plan was om twee zessen te hebben met aan de buitenkanten snelheid, met Moro en Godts. Daar scoorden we uiteindelijk ook nog een goal uit, met Wout (Weghorst, red.) als targetman", vertelt Heitinga over zijn afweging. "Dan moet je een aantal goals incasseren, twee penalty's en twee schoten die van richting werden veranderd."

Ajax ging met een 4-1 achterstand de rust in en moest kort na de pauze ook de 5-1 incasseren. Toch blijft Heitinga lovend over zijn ploeg. "Ik heb een moedig Ajax gezien, die jongens hebben gestreden. Daarna hoorde ik ook nog fans zingen, die achter de ploeg bleven staan. Dat is belangrijk. Je moet die klap incasseren, maar die jongens hebben gestreden. Met tien wordt het lastig, dat wisten we."

"Die jongens hebben elke meter gelopen, voor elkaar en met elkaar. Dat is echt wel de teamspirit die je hebt gezien", vervolgt de trainer. Op de vraag of dit niet steeds hetzelfde verhaal is bij Ajax in de Champions League, reageert Heitinga: "Wat verwacht je nu dan? Het plan klopte. Maar na een kwartier sta je met tien man tegen Chelsea..."