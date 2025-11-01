Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Heitinga na thuisduel: "We willen zeker met bravoure spelen"

Arthur
bron: Persconferentie Ajax
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Ajax zag zaterdagavond de overwinning uit handen glippen tegen SC Heerenveen. De Amsterdammers kwamen weliswaar op voorsprong, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel.

John Heitinga benadrukt dat er ook na de gelijkmaker kansen waren die beter benut hadden moeten worden. "Zeker met de kwaliteit die wij hebben. Het laatste wat je wil is dat je een egoïstische keuze maakt. Jongens staan er op dat moment beter voor en dan moet je dat belonen. Dan moet je die bal binnenschieten en de overwinning over de streep trekken", stelt hij.

Ajax koos tegen SC Heerenveen voor een iets lager blok, ondanks dat het team eerder vertrouwen had getankt bij de uitzege tegen FC Twente (2-3). Heitinga legt uit: "Ik denk dat er veel gezegd is en dat wij gewoon moeten kijken wat het best bij ons past. Ik denk dat het vrij solide was in de eerste helft zonder dat je veel grote kansen creëert."

Hij vervolgt: "Ik denk dat je een uitstekende goal maakt met Mika (Godts, red.). Je geeft niet heel veel weg, maar zeker vanuit die omschakeling creëer je een aantal mogelijkheden. Ik val in herhaling, maar die moet je wel benutten."

Over de speelstijl met bravoure zegt Heitinga: "We willen zeker met bravoure spelen. We wilden vandaag (zaterdag, red.) een stap zetten met dat we de tweede overwinning op rij zouden boeken en dat is helaas niet gelukt. We wilden voortborduren op de tweede helft tegen Twente. Je hebt niet heel veel kansen gecreëerd en je geeft uiteindelijk ook de zege uit handen."

