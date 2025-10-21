'Heitinga negeerde zaakwaarnemer': "Ik adviseerde hem anders"

In de podcast KieftJansenEgmondGijp bespreken René van der Gijp, Wim Kieft en Rob Jansen de lastige situatie bij Ajax. Van der Gijp vindt dat de Amsterdammers hun verwachtingen moeten bijstellen, terwijl Jansen, zaakwaarnemer van John Heitinga, onthult dat hij zijn cliënt had afgeraden het trainerschap bij de club te aanvaarden.

Wim Kieft snapt nog steeds niet waarom Heitinga hoofdtrainer van Ajax is geworden. "Misschien had Heitinga moeten denken: ‘Met mijn verstand doe ik het niet, maar door het sentiment doe ik het wel.’" Rob Jansen sluit zich daarbij aan. "Ik heb toen tegen hem gezegd: ‘Ik zou op dit moment niet naar Ajax gaan.’ Hij wilde het wel vanuit zijn ego, hart en gevoel voor die club."

De zaakwaarnemer licht toe: "De dingen waar hij mee geconfronteerd werd, komen ook door het opportunisme van een jonge trainer: ‘Ik ga het wel naar mijn hand zetten.’ In het verleden is de club als een grote puinhoop achtergelaten. Alles wat kapot is gemaakt door zijn voorgangers, de bestuursstructuur en commissarissen kloppen niet, en de directie moet de weg nog zien te vinden." Volgens Jansen vormt de selectie van Ajax een uitdaging voor Heitinga. "De spelers die hij heeft, inclusief een aantal die zij hebben gehaald, zorgen voor een onevenwichtige selectie."

Daarnaast merkt de Hagenees op dat veel spelers niet meer fit zijn. "Er zitten ook oudere spelers bij die het niet meer kunnen belopen. Die zijn eigenlijk niet fit. En ze halen Dolberg erbij, en die raakt weer geblesseerd." Jansen sluit af met een duidelijke boodschap: "Als er shit komt in een club, dan heb je voorlopig ellende,” en stemt hiermee in met Van der Gijp. “Wat René zegt: je moet het verwachtingspatroon bijstellen."