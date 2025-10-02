Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Heitinga niet bang voor ontslag': "We krijgen het op de rit"

Arthur
bron: Persconferentie
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Na de zware 4-0 nederlaag tegen Olympique Marseille werd John Heitinga tijdens de persconferentie in Marseille gevraagd naar zijn positie bij Ajax. Volgens sommige media staat die onder druk, maar Heitinga zelf voelt het vertrouwen vanuit de club en gelooft dat hij Ajax weer op de rit kan krijgen.

"Is het klaar voor jou na vanavond (dinsdagavond, red.)?", klinkt het vanuit de perszaal. "Nee, nee. Dat denk ik niet. Als je die vraag wil stellen, mag je die stellen. Jij bent er op zoek naar. Maar nee, ik voel het vertrouwen", antwoordt Heitinga.

De teruggekeerde trainer begrijpt de groeiende frustratie bij de supporters. "De fans thuis balen, wij balen, de spelers balen, die zijn kapotgegaan en hebben gestreden. We zijn blijven voetballen met lef. Dit is een team in opbouw."

Heitinga is ervan overtuigd dat het uiteindelijk vruchten zal afwerpen. "Ik weet zeker dat we het allemaal op de rit krijgen, maar dat kost tijd. Een paar jaar geleden was het andersom, maar nu zie je dat Marseille een stap te groot is", aldus de coach, die ondanks de forse nederlaag achter zijn tactische keuzes blijft staan. "Ik blijf zeker achter mijn plan staan."

Gerelateerd:
Quincy Promes

Promes blijft in de cel; voormalig Ajacied aanwezig bij zitting

0
Joey Kooij

Driessen onthult afwezigheid Kooij: "Dat heeft hij niet gehaald"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Anco Jansen als analist bij ESPN

Anco Jansen wijst twee Ajax-spelers aan: "Kan gewoon niet meer"

0
John Heitinga

Heitinga maakt geen indruk: "Lijkt een soort aanloop naar ontslag"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd