'Heitinga niet bang voor ontslag': "We krijgen het op de rit"

Na de zware 4-0 nederlaag tegen Olympique Marseille werd John Heitinga tijdens de persconferentie in Marseille gevraagd naar zijn positie bij Ajax. Volgens sommige media staat die onder druk, maar Heitinga zelf voelt het vertrouwen vanuit de club en gelooft dat hij Ajax weer op de rit kan krijgen.

"Is het klaar voor jou na vanavond (dinsdagavond, red.)?", klinkt het vanuit de perszaal. "Nee, nee. Dat denk ik niet. Als je die vraag wil stellen, mag je die stellen. Jij bent er op zoek naar. Maar nee, ik voel het vertrouwen", antwoordt Heitinga.

De teruggekeerde trainer begrijpt de groeiende frustratie bij de supporters. "De fans thuis balen, wij balen, de spelers balen, die zijn kapotgegaan en hebben gestreden. We zijn blijven voetballen met lef. Dit is een team in opbouw."

Heitinga is ervan overtuigd dat het uiteindelijk vruchten zal afwerpen. "Ik weet zeker dat we het allemaal op de rit krijgen, maar dat kost tijd. Een paar jaar geleden was het andersom, maar nu zie je dat Marseille een stap te groot is", aldus de coach, die ondanks de forse nederlaag achter zijn tactische keuzes blijft staan. "Ik blijf zeker achter mijn plan staan."